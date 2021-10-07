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Землетрясение потрясло Хорватию

Глеб Парфененко
Землетрясение потрясло Хорватию

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил вчера вечером о землетрясении магнитудой 4,8 в 40 км к северо-востоку от хорватского города Сплит. Землетрясение было зарегистрировано в 19.57 по Гринвичу (22.57 по киевскому времени). Пока нет информации о возможном материальный ущерб.

Местные СМИ сообщили, что землетрясение ощущалось в районе Далмации и Боснии и Герцеговины.

По сообщению белградской газеты «Политика», его эпицентр находился на глубине 5 км.

Газета Dalmatia Danas сообщает, что в Триле были включены сирены, а в некоторых районах побережья с крыш упали дымовые трубы.

Толчки продолжались десять секунд. Многие жители района Сплит сказали, что здания пошатнулись, и они намерены провести ночь в своих машинах.

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