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ХОРВАТІЯ

Землетрус вразив Хорватію

Гліб Парфененко
Землетрус потрясає Хорватію

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр повідомив вчора ввечері про землетрус магнітудою 4,8 в 40 км на північний схід від хорватського міста Спліт. Землетрус було зареєстровано в 19.57 за Гринвічем (22.57 за київським часу). Поки немає інформації про можливий матеріальний збиток.

Місцеві ЗМІ повідомили, що землетрус відчувався в районі Далмації і Боснії і Герцеговини.

Землетрус вразив Хорватію

За повідомленням бєлградської газети «Політика», його епіцентр знаходився на глибині 5 км.

Газета Dalmatia Danas повідомляє, що в Тріль були включені сирени, а в деяких районах узбережжя з дахів впали димові труби.

Поштовхи тривали десять секунд. Багато жителів району Спліт сказали, що будівлі похитнулися, і вони мають намір провести ніч в своїх машинах.

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