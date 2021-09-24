Великобритания создает лазерное оружие с практически неограниченными боеприпасами

Министерство обороны Великобритании заключило три контракта на разработку демонстрационных образцов для наземных и корабельных лазерных систем.

Главное достоинство этого вида оружия — практически неограниченный боекомплект. Поскольку излучает установка стреляет до тех пор, пока не перестанет получать энергию от источника питания.

Министерство обороны Великобритании заключило три контракта на разработку демонстрации оружия с направленной передачей энергии. Они планируют начать их тестирование в 2023 году, а все работы должны быть завершены к 2025 году.

Thales UK, которая выиграла два контракта, разработает лазерную систему для противодействия дронам на борту фрегата, а также демонстратор радиочастотной системы. Последнему придется следить за воздушными, наземными и морскими целями. Он будет установлен на грузовик MAN SV.

Третий контракт был заключен с Raytheon UK на создание лазерного демонстратора бронемашины Wolfhound.

Теперь лазерное оружие требует относительно высоких токов, обычные дизельные генераторы или вспомогательные электростанции не всегда могут это обеспечить.