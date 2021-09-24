ГлавнаяВЕЛИКОБРИТАНИЯВеликобритания создает лазерное оружие с практически неограниченными боеприпасами
ВЕЛИКОБРИТАНИЯНаука

Великобритания создает лазерное оружие с практически неограниченными боеприпасами

Глеб Парфененко
Великобритания создает лазерное оружие с практически неограниченными боеприпасами

Министерство обороны Великобритании заключило три контракта на разработку демонстрационных образцов для наземных и корабельных лазерных систем.

Главное достоинство этого вида оружия — практически неограниченный боекомплект. Поскольку излучает установка стреляет до тех пор, пока не перестанет получать энергию от источника питания.

Министерство обороны Великобритании заключило три контракта на разработку демонстрации оружия с направленной передачей энергии. Они планируют начать их тестирование в 2023 году, а все работы должны быть завершены к 2025 году.

Thales UK, которая выиграла два контракта, разработает лазерную систему для противодействия дронам на борту фрегата, а также демонстратор радиочастотной системы. Последнему придется следить за воздушными, наземными и морскими целями. Он будет установлен на грузовик MAN SV.

Третий контракт был заключен с Raytheon UK на создание лазерного демонстратора бронемашины Wolfhound.

Теперь лазерное оружие требует относительно высоких токов, обычные дизельные генераторы или вспомогательные электростанции не всегда могут это обеспечить.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденвакцинапандемияКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International