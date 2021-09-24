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ВЕЛИКА БРИТАНІЯНаука

Великобританія створює лазерну зброю з практично необмеженими боєприпасами

Гліб Парфененко
Великобританія створює лазерну зброю з практично необмеженою кількістю боєприпасів

Міністерство оборони Великобританії уклало три контракти на розробку демонстраційних зразків для наземних і корабельних лазерних систем.

Головне достоїнство цього виду зброї – практично необмежений боєкомплект. Оскільки випромінює установка стріляє до тих пір, поки не перестане отримувати енергію від джерела живлення.

Міністерство оборони Великобританії уклало три контракти на розробку демонстрації зброї з спрямованою передачею енергії. Вони планують розпочати їх тестування у 2023 році, а всі роботи мають бути завершені до 2025 року.

Thales UK, яка виграла два контракти, розробить лазерну систему для протидії дронам на борту фрегата, а також демонстратор радіочастотної системи. Останнім доведеться стежити за повітряними, наземними та морськими цілями. Він буде встановлений на вантажівку MAN SV.

Третій контракт був укладений з Raytheon UK на створення лазерного демонстратора бронемашини Wolfhound.

Тепер лазерна зброя потребує відносно високих струмів, які звичайні дизельні генератори або допоміжні електростанції не завжди можуть забезпечити його.

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