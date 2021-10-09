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Принцу Уильяму посоветовали пойти по стопам брата и зарабатывать себе на жизнь

Глеб Парфененко
Принцу Уильяму посоветовали пойти по стопам брата и зарабатывать себе на жизнь

Глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит посоветовал принцу Уильяму перестать жить за счет государства. Об этом сообщает Daily Express.

Смит считает, что Уильяму следует пойти по стопам своего брата принца Гарри, который после переезда в США лишился финансовой поддержки королевской семьи и нашел другие источники дохода. «Нет ни одной причины, которая мешает Кейт и Уильяму брать и зарабатывать на свою жизнь», — сказал он.

По словам Смита, он не сомневается в способности принца и его жены обеспечивать себя и своих детей. «У них уже есть миллионы в банке», — добавил он.

«Мы не можем позволить себе даже 20 фунтов в неделю для наиболее уязвимых членов общества, но в то же время мы даем этим парам субсидии и дворцы на фунтов просто потому, что они родственники королевы. Это невозможно оправдать», — сказал Грэм Смит, глава антимонархической организации «Republic».

Организация «Республика» выступает за упразднение монархии в Великобритании и замену королевы демократически избранным главой государства.

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