Принцу Вільяму порадили піти по стопах брата і заробляти собі на життя

Глава британської антимонархичної організації Republic Грем Сміт порадив принцу Вільяму перестати жити за рахунок держави. Про це повідомляє Daily Express.

Сміт вважає, що Вільяму слід піти по стопах свого брата принца Гаррі, який після переїзду в США позбувся фінансової підтримки королівської сім’ї і знайшов інші джерела доходу. «Немає жодної причини, яка заважає Кейт і Вільяму брати і починати заробляти на своє життя», – сказав він.

За словами Сміта, він не сумнівається в здатності принца і його дружини забезпечувати себе і своїх дітей. «У них вже є мільйони в банку», – додав він.

«Ми не можемо дозволити собі навіть 20 фунтів в тиждень для найбільш вразливих членів суспільства, але в той же час ми даємо цим парам субсидії і палаци на мільйони фунтів просто тому, що вони родичі королеви. Це неможливо виправдати», – сказав Грем Сміт, глава антимонархической організації «Republic».

Організація «Республіка» виступає за скасування монархії в Великобританії і заміну королеви демократично обраним главою держави.