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Принц Чарльз рассказал о последнем разговоре с принцем Филиппом

Глеб Парфененко
Принц Чарльз рассказал о последнем разговоре с принцем Филиппом

Принц Уэльский Чарльз рассказал о последнем разговоре со своим отцом, принцем Филиппом, которая состоялась за день до его смерти. Беседа была посвящена празднованию юбилея герцога Эдинбургского. В ходе диалога принц Филипп сказал, что ему еще надо дожить до своего 100-летия. Об этом член королевской семьи рассказал в новом документальном фильме BBC «Принц Филипп Королевская семья помнит», сообщает Daily Mail.

Наследник британского престола рассказал, что 8 апреля он позвонил принцу Филиппу по телефону в Виндзор и попытался поговорить с ним о вечеринке в честь его 100-летия, которая должна была состояться в июне. Принц Чарльз признался, что ему было непросто поднять эту тему, потому что он знал, что его отец не любит большие праздники.

«Мы говорим о твоем день рождения», — сказал принц Чарльз. После этого он повторил свои слова громче из-за нарушения слуха принца Филиппа. «Речь идет о твоем день рождения! И мы обсуждаем, будет прием», — пояснил он в телефонном разговоре.

На это, признался принц Уэльский, его отец сказал: «Ну, мне еще надо дожить до этого, не так ли?» Принц Чарльз отметил, что ожидал такого ответа от отца. Он также добавил, что разговор о праздновании 100-летия герцога Эдинбургского стала для них последней.

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