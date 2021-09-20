Принц Чарльз розповів про останню розмову з принцом Філіпом

Принц Уельський Чарльз розповів про останню розмову зі своїм батьком, принцом Філіпом, яка відбуласья за день до його смерті. Бесіда була присвячена святкуванню ювілею герцога Единбурзького. В ході діалогу принц Філіп сказав, що йому ще треба дожити до свого 100-річчя. Про це член королівської сім’ї розповів в новому документальному фільмі BBC «Принц Філіп: Королівська родина пам’ятає», повідомляє Daily Mail.

Спадкоємець британського престолу розповів, що 8 квітня він подзвонив принцу Філіпу по телефону в Віндзор і спробував поговорити з ним про вечірку на честь його 100-річчя, яка повинна була відбутися в червні. Принц Чарльз зізнався, що йому було непросто підняти цю тему, тому що він знав, що його батько не любить великі свята.

«Ми говоримо про твоє день народження», – сказав принц Чарльз. Після цього він повторив свої слова голосніше через порушення слуху принца Філіпа. «Мова йде про твоє день народження! І ми обговорюємо, чи буде прийом», – пояснив він в телефонній розмові.

На це, зізнався принц Уельський, його батько сказав: «Ну, мені ще треба дожити до цього, чи не так?» Принц Чарльз зазначив, що очікував такої відповіді від батька. Він також додав, що розмова про відзначення 100-річчя герцога Единбурзького стала для них останньою.