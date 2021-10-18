Встановлено точний час, коли відбувається більшість нещасних випадків під час польоту на літаку

Найнебезпечніший момент при польоті на літаку визначили дослідники компанії Boeing. Проаналізувавши дані про міжнародні комерційні рейсах з 2007 по 2016 роки, експерти визначили етапи польоту, де ймовірність виникнення аварій набагато вище, ніж на інших.

Найнебезпечнішими очікувано виявилися зліт і посадка, точніше в процентному співвідношенні «пальма першості» належить саме посадці. А саме майже половина – або 48% нещасних випадків сталися при зниженні і посадці літака. Незважаючи на те, що на цей відрізок шляху припадає лише 4% від загального часу польоту лайнера, саме він виявився найбільш небезпечним періодом.

Зліт і набір висоти виявився на другому місці і з істотним відставанням – на його частку припало 13% катастроф. Ще 13% припадають на подальший набір висоти.

А ось основний час польоту виявилося найбільш безпечним. Всього 11% досліджених катастроф відбулися в цей час.

В цілому ж експерти заспокоїли туристів – пересування по повітрю залишається найбільш безпечним. Шанси потрапити в аварію у середнього туриста – один на 11 мільйонів.