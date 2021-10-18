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Встановлено точний час, коли відбувається більшість нещасних випадків під час польоту на літаку

Гліб Парфененко
Встановлено точний час, коли відбувається більшість нещасних випадків під час польоту на літаку

Найнебезпечніший момент при польоті на літаку визначили дослідники компанії Boeing. Проаналізувавши дані про міжнародні комерційні рейсах з 2007 по 2016 роки, експерти визначили етапи польоту, де ймовірність виникнення аварій набагато вище, ніж на інших.

Найнебезпечнішими очікувано виявилися зліт і посадка, точніше в процентному співвідношенні «пальма першості» належить саме посадці. А саме майже половина – або 48% нещасних випадків сталися при зниженні і посадці літака. Незважаючи на те, що на цей відрізок шляху припадає лише 4% від загального часу польоту лайнера, саме він виявився найбільш небезпечним періодом.

Зліт і набір висоти виявився на другому місці і з істотним відставанням – на його частку припало 13% катастроф. Ще 13% припадають на подальший набір висоти.

А ось основний час польоту виявилося найбільш безпечним. Всього 11% досліджених катастроф відбулися в цей час.

В цілому ж експерти заспокоїли туристів – пересування по повітрю залишається найбільш безпечним. Шанси потрапити в аварію у середнього туриста – один на 11 мільйонів.

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