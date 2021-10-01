Туристический бум: Россия запустила дополнительные ежедневные рейсы у все аэропорты Египта

Российская авиакомпания «Аэрофлот» в пятницу начала выполнять первые регулярные рейсы в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха, по одному ежедневному рейсу в каждый аэропорт.

Количество российских рейсов растет, и все места на рейсах на египетские курорты полностью забронированы, сообщили навигационные источники в международном аэропорту Хургады.

А туристические курорты в городах Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса-Алам стали свидетелями туристического бума и роста заполняемости от въездного иностранного туризма.

Ранее в сентябре международный аэропорт Хургады принял первый рейс компании Nordwind, прибывший из России после шестилетнего перерыва.

Теперь компании могут выполнять один рейс в неделю в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 49 российских городов и 15 рейсов в неделю из Москвы в курортные города Красного моря.

9 августа возобновились регулярные рейсы из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду после того, как в апреле Москва и Каир договорились о полном возобновлении воздушного сообщения между двумя странами, включая египетские курорты.

Полеты между Россией и Египтом были полностью приостановлены с 2015 года, после того как пассажирский самолет, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, взорвался над Синайским полуостровом, в результате чего погибли все 217 пассажиров и семь членов экипажа, находившихся на борту.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России определила этот инцидент как террористический акт.

Возобновление и увеличение количества рейсов будет способствовать развитию туризма в Египте, поскольку российский туризм приносит стране миллиарды долларов дохода.