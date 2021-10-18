Новая напасть: открытие Таиланда для туристов с 1 ноября поставлено под угрозу

Не успел тайский турбизнес, а также туристы многих стран, любящие отдыхать в Таиланде, облегчённо вздохнуть после того как власти страны подтвердили планы открыться для туристов с 1 ноября, как последовал «холодный душ» от тайского Минздрава. Глава этого ведомства Анутин Чарнвиракул заявил, что не исключено, что Таиланд может закрыть свои границы в случае серьезной вспышки Covid-19, или даже вовсе не открывать их с 1 ноября.

Напомним, в понедельник премьер-министр Таиланда Прают Чан-о-ча заявил, что предложение об открытии страны с 1 ноября он всецело поддерживает, оно направлено на согласнование Министерству общественного здравоохранения и Центру по управлению ситуацией с Covid-19. Подробности читайте в материале «Стало известно, из каких стран Таиланд начнёт с 1 ноября пускать туристов без карантина». Отметим, что массового открытия не планируется, пока Таиланд готов допустить туристов всего из 10 стран с низким риском Covid-19, причём только полностью вакцинированных и с тестами.

Но и это вызвало опасения местного Минздрава. Так, г-н Анутин заявил, что подробности того, какие именно страны с низким риском Covid-19 10 будут выбраны для повторного открытия, все еще обсуждаются. Далее он предупредил тайский турбизнес, что судьба программы зависит от жителей Таиланда и от того, насколько хорошо они соблюдают правила предотвращения распространения Covid-19.

«Если не будут строго соблюдаться меры профилактики и безопасности Covid-19 и возникнет вспышка, Таиланд, скорее всего, снова закроется для всех туристов», — заявил он. Также он добавил, что и развлекательные заведения, бары и ночные клубы, закрытие которых серьезно помешало любым попыткам вернуть иностранных туристов, часто были Места с высоким риском распространения вируса и именно они способоствовали массовым вспышкам Covid-19. В итоге даже если они и будут снова открыты, все такие места «будут тщательно отслеживаться».

Источник: Турпром