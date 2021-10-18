ГоловнаCOVID Travel NewsВідкриття Таїланду для туристів з 1 листопада поставлено під загрозу
Допомога проекту

Відкриття Таїланду для туристів з 1 листопада поставлено під загрозу

Нова напасть: відкриття Таїланду для туристів з 1 листопада поставлено під загрозу
COVID Travel NewsТАЇЛАНДТуризм
Гліб Парфененко

Не встиг тайський турбізнес, а також туристи багатьох країн, що люблять відпочивати в Таїланді, полегшено зітхнути після того як влада країни підтвердили плани відкритися для туристів з 1 листопада, як пішов «холодний душ» від тайського МОЗ. Глава цього відомства Анутін Чарнвіракул заявив, що не виключено, що Таїланд може закрити свої кордони в разі серйозного спалаху Covid-19, або навіть зовсім не відкривати їх з 1 листопада.

Нагадаємо, в понеділок прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-о-ча заявив, що пропозицію про відкриття країни з 1 листопада він цілком підтримує, воно спрямоване на погодження Міністерства охорони здоров’я і Центру з управління ситуацією з Covid-19. Відзначимо, що масового відкриття не планується, поки Таїланд готовий допустити туристів всього з 10 країн з низьким ризиком Covid-19, причому тільки повністю вакцинованих і з тестами.

Але і це викликало побоювання місцевого МОЗ. Так, пан Анутін заявив, що подробиці того, які саме країни з низьким ризиком Covid-19 будуть обрані для повторного відкриття, все ще обговорюються. Далі він попередив тайський турбізнес, що доля програми залежить від жителів Таїланду і від того, наскільки добре вони дотримуються правил запобігання поширенню Covid-19.

«Якщо не будуть суворо дотримуватися заходів профілактики і безпеки Covid-19 і виникне спалах, Таїланд, швидше за все, знову закриється для всіх туристів», – заявив він. Також він додав, що і розважальні заклади, бари і нічні клуби, закриття яких серйозно завадило будь-яким спробам повернути іноземних туристів, часто були місця з високим ризиком поширення вірусу і саме вони спонукали до масових спалахів Covid-19. В результаті навіть якщо вони і будуть знову відкриті, всі такі місця «будуть ретельно відслідковуватися».

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -

Матеріали за темою

Популярні новини

Свіжі новини

Dip.org.ua – це не просто туристичний портал України – це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичних місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам’ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт про туризм допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо найцікавіші музеї світу, публікуємо огляди країн, міст, пам’яток і курортів.

Простий і зручний майданчик де зібрана інформація про подорожі, нерухомості і навчанні за кордоном. Публікуємо актуальну інформацію візах, медичний туризм, гарячих турах, а також кращі пропозиції авіакомпаній і готелів.

Свіжа інформація про оголошення і контакти міжнародних організацій, посольств і консульств. Висвітлюємо політичні новини в Україні та світі.

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International