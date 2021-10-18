Відкриття Таїланду для туристів з 1 листопада поставлено під загрозу

Не встиг тайський турбізнес, а також туристи багатьох країн, що люблять відпочивати в Таїланді, полегшено зітхнути після того як влада країни підтвердили плани відкритися для туристів з 1 листопада, як пішов «холодний душ» від тайського МОЗ. Глава цього відомства Анутін Чарнвіракул заявив, що не виключено, що Таїланд може закрити свої кордони в разі серйозного спалаху Covid-19, або навіть зовсім не відкривати їх з 1 листопада.

Нагадаємо, в понеділок прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-о-ча заявив, що пропозицію про відкриття країни з 1 листопада він цілком підтримує, воно спрямоване на погодження Міністерства охорони здоров’я і Центру з управління ситуацією з Covid-19. Відзначимо, що масового відкриття не планується, поки Таїланд готовий допустити туристів всього з 10 країн з низьким ризиком Covid-19, причому тільки повністю вакцинованих і з тестами.

Але і це викликало побоювання місцевого МОЗ. Так, пан Анутін заявив, що подробиці того, які саме країни з низьким ризиком Covid-19 будуть обрані для повторного відкриття, все ще обговорюються. Далі він попередив тайський турбізнес, що доля програми залежить від жителів Таїланду і від того, наскільки добре вони дотримуються правил запобігання поширенню Covid-19.

«Якщо не будуть суворо дотримуватися заходів профілактики і безпеки Covid-19 і виникне спалах, Таїланд, швидше за все, знову закриється для всіх туристів», – заявив він. Також він додав, що і розважальні заклади, бари і нічні клуби, закриття яких серйозно завадило будь-яким спробам повернути іноземних туристів, часто були місця з високим ризиком поширення вірусу і саме вони спонукали до масових спалахів Covid-19. В результаті навіть якщо вони і будуть знову відкриті, всі такі місця «будуть ретельно відслідковуватися».