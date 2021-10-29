Когда лучше всего посетить Стамбул?

В оживленном Стамбуле редко бывает скучно. Исторические достопримечательности города можно оценить в любое время года, но его атмосфера резко меняется в зависимости от времени года: от сырой и пасмурной зимы до солнечного и липкого лета – соответственно изменяются и цены на жилье.

При планировании поездки следует обратить внимание на даты двух крупнейших мусульманских праздников – Рамазан Байрамы (Рамадан, или Ид аль-Фитр) и Курбан Байрамы (Ид аль-Адха), которые ежегодно сдвигаются примерно на 10 дней. Оба эти праздника являются периодами больших путешествий в Турции, сравнимыми с Днем благодарения или Рождеством в США, что сказывается на стоимости, толпах туристов и закрытии отелей в связи с отпуском. Вот наши рекомендации по выбору лучшего времени для посещения крупнейшего города Турции.

Высокий сезон: Июнь – август

Лучшее время для отдыха на свежем воздухе и развлечений

Лето – пик туристического сезона в Стамбуле, даже когда многие жители едут на отдых или в семейные дома в другие страны Турции, поэтому стоимость проживания может быть высокой, а очереди у основных достопримечательностей – длинными. Погода стоит жаркая и влажная, но сияющее на Босфоре солнце просто замечательно, а множество мест на открытом воздухе в кафе, ресторанах и барах создают оживленную городскую сцену. Концерты, фестивали и другие мероприятия также проводятся под открытым небом.

Плечевой сезон: Март – май и сентябрь – ноябрь.

Лучше всего подходит для осмотра памятников и культурных мероприятий

Длинные, в основном приятные весенний и осенний сезоны идеально подходят для осмотра достопримечательностей и прогулок по окрестностям Стамбула – города, который очень любит пешие прогулки. Толпы туристов здесь меньше, а местная городская жизнь в разгаре, включая насыщенный календарь художественных и культурных мероприятий.

Низкий сезон: С декабря по февраль

Лучше всего подходит для бюджетных путешественников и любителей музеев.

Серые, дождливые и удивительно прохладные зимние месяцы – не самое привлекательное время для посещения Стамбула, хотя они и придают городу какое-нибудь романтично-меланхолическое настроение. С другой стороны, найти жилье будет несложно и дорого, а многие музеи, мечети и другие достопримечательности Стамбула позволят вам провести время в помещении.

Январь

Начало года в Стамбуле обычно тихий и холодный, возможен снег, но всегда много горячего чая, чтобы согреться. Обратите внимание на салеп – горячий напиток со сливками и корицей, который подают в основном зимой.

Основные события: Греческий православный праздник Богоявления

Февраль

Ветры из Босфора все еще бодрят, но мейханы (таверны) уютны, а на их столах по-прежнему можно найти свежую рыбу, которую принесли зимой.

Основные события: Баклахарани (фестиваль Татавла).

Март

Праздник Ньюроз знаменует начало весны и курдского (и персидского) нового года, и действительно, в марте в Стамбуле все начинает просыпаться: дни становятся теплее, а ночи резвее.

Основные события: Ньюроз (Невруз), Sonar, фестиваль короткометражных фильмов Akbank.

Апрель

Тюльпаны, посаженные в парках по всему городу, распускаются, и хорошая погода начинает манить людей на улицу, а ежегодный кинофестиваль привлекает их в кинотеатры.

Основные события Фестиваля тюльпанов (Lale Festivali), Стамбульский кинофестиваль, арт-проект «Мамут».

Май

Теплый и солнечный, но еще не жаркий май – идеальное время для посещения Стамбула.

Основные события: Хидреллес, фестиваль фотографии 212.

Июнь

Летний фестивальный сезон начинается со Стамбульского музыкального фестиваля классической музыки. В выходные толпы местных жителей отправляются на Принце, в Белградский лес, а также в парки и места для пикников по всему городу.

Основные события: Стамбульский музыкальный фестиваль Chill-Out

Июль

С повышением температуры воздуха те, кто может, бегут из города, в то время как туристы наплывают сюда. Музыкальные фестивали все еще зажигают, а бары на крышах и кафе на берегу Босфора – лучшее место.

Основные события: Стамбульский джазовый фестиваль, Босфорский кросс-континентальный заплыв, Стамбульский оперный фестиваль, фестиваль «Одна любовь».

Август

Поездка на пароме – самый лучший – и самый дешевый – способ отдохнуть от стамбульской жары и влажности, которые начинают действовать удручающе.

Сентябрь

Начало учебного года – это также время, когда в культурном календаре Стамбула снова становится многолюдно, особенно в те годы, когда попеременно проводится Стамбульское биеннале. Практически все галереи, музеи и художественные организации города используют это время как возможность открыть новые выставки и мероприятия.

Ключевые события: Стамбульское биеннале, фестиваль XJazz, Стамбульская регата Bosphorus Cup

Октябрь

В октябре еще сохраняется ясная погода с прохладными вечерами, что означает последнее «ура» в году для большинства видов активного отдыха.

Основные события: Джазовый фестиваль Akbank, Стамбульский биеннале дизайна, Filmekimi, День Республики.

Ноябрь

Ноябрь в Стамбуле не совсем лишен хороших дней, но вы, возможно, будете рады увидеть вечно присутствующих продавцов зонтов (şemsiye), которые появляются – казалось бы, из ниоткуда – по первым признакам дождя.

Основные события: Стамбульский марафон, Стамбульский театральный фестиваль, Стамбульский кукольный фестиваль.

Декабрь

Многочисленные музеи Стамбула принимают посетителей с наступлением холодов, как и вечером у горячего гриля ocakbaşı, традиционного типа ресторана, где подают сытные блюда из мяса на гриле. Зима также прекрасное время года для посещения хаммама, или турецкой бани.

Основные события: Стамбульский гастрономический фестиваль