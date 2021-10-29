Коли найкраще відвідати Стамбул?

У жвавому Стамбулі рідко буває нудно. Історичні пам’ятки міста можна оцінити у будь-яку пору року, але його атмосфера різко змінюється залежно від пори року: від сирої та похмурої зими до сонячного та липкого літа – відповідно, змінюються і ціни на житло.

При плануванні поїздки варто звернути увагу на дати двох найбільших мусульманських свят – Рамазан Байрами (Рамадан, або Ід аль-Фітр) та Курбан Байрами (Ід аль-Адха), які щороку зсуваються приблизно на 10 днів. Обидва ці свята є періодами великих подорожей у Туреччині, порівнянними з Днем подяки або Різдвом у США, що відповідним чином позначається на вартості, натовпах туристів та закритті готелів у зв’язку з відпусткою. Ось наші рекомендації щодо вибору найкращого часу для відвідування найбільшого міста Туреччини.

Високий сезон: Червень – серпень

Найкращий час для відпочинку на свіжому повітрі та розваг

Літо – пік туристичного сезону в Стамбулі, навіть коли багато жителів їдуть на відпочинок або до сімейних будинків в інші країни Туреччини, тому вартість проживання може бути високою, а черги біля основних визначних пам’яток – довгими. Погода стоїть спекотна і волога, але сонце, що сяє на Босфорі, просто чудово, а безліч місць на відкритому повітрі у кафе, ресторанах та барах створюють жваву міську сцену. Концерти, фестивалі та інші заходи також проводяться просто неба.

Плечовий сезон: Березень – травень та вересень – листопад.

Найкраще підходить для огляду пам’яток та культурних заходів

Довгі, в основному приємні весняний та осінній сезони ідеально підходять для огляду визначних пам’яток та прогулянок околицями Стамбула – міста, яке дуже любить піші прогулянки. Натовпи туристів тут менше, а місцеве міське життя у розпалі, включаючи насичений календар художніх та культурних заходів.

Низький сезон: З грудня до лютого

Найкраще підходить для бюджетних мандрівників та любителів музеїв.

Сірі, дощові і напрочуд прохолодні зимові місяці – не найпривабливіший час для відвідування Стамбула, хоча вони і надають місту якогось романтично-меланхолійного настрою. З іншого боку, знайти житло буде нескладно та дорого, а численні музеї, мечеті та інші визначні пам’ятки Стамбула дозволять вам провести час у приміщенні.

Січень

Початок року у Стамбулі зазвичай тихий та холодний, можливий сніг, але завжди є багато гарячого чаю, щоб зігрітися. Зверніть увагу на салеп – гарячий напій із вершками та корицею, який подають в основному взимку.

Основні події: Грецьке православне свято Богоявлення

Лютий

Вітри з Босфору все ще бадьорять, але мейхани (таверни) затишні, а на їх столах, як і раніше, можна знайти свіжу рибу, яку принесли взимку.

Основні події: Баклахарані (фестиваль Татавла).

Березень

Свято Ньюроз знаменує початок весни і курдського (і перського) нового року, і справді, у березні в Стамбулі все починає прокидатися: дні стають теплішими, а ночі жвавішими.

Основні події: Ньюроз (Невруз), Sonar, фестиваль короткометражних фільмів Akbank.

Квітень

Тюльпани, посаджені у парках по всьому місту, розпускаються, і гарна погода починає манити людей на вулицю, а щорічний кінофестиваль приваблює їх до кінотеатрів.

Основні події Фестиваль тюльпанів (Lale Festivali), Стамбульський кінофестиваль, арт-проект “Мамут”.

Травень

Теплий та сонячний, але ще не спекотний травень – ідеальний час для відвідування Стамбула.

Основні події: Хидреллес, фестиваль фотографії 212.

Червень

Літній фестивальний сезон розпочинається зі Стамбульського музичного фестивалю класичної музики. У вихідні натовпи місцевих жителів вирушають на Принцеві острови, в Белградський ліс, а також у парки та місця для пікніків по всьому місту.

Основні події: Стамбульський музичний фестиваль Chill-Out

Липень

З підвищенням температури повітря ті, хто може, тікають із міста, тоді як туристи напливають сюди. Музичні фестивалі все ще запалюють, а бари на дахах і кафе на березі Босфору – найкраще місце.

Основні події: Стамбульський джазовий фестиваль, Босфорський крос-континентальний заплив, Стамбульський оперний фестиваль, фестиваль “Одне кохання”.

Серпень

Поїздка на поромі – найкращий – і найдешевший – спосіб відпочити від стамбульської спеки та вологості, які починають діяти гнітюче.

Вересень

Початок навчального року – це також час, коли в культурному календарі Стамбула знову стає багатолюдно, особливо в ті роки, коли поперемінно проводиться Стамбульська бієнале. Практично всі галереї, музеї та мистецькі організації міста використовують цей час як можливість відкрити свої нові виставки та заходи.

Ключові події: Стамбульська бієнале, фестиваль XJazz, Стамбульська регата Bosphorus Cup

Жовтень

У жовтні ще зберігається загалом ясна погода із прохолодними вечорами, що означає останнє “ура” в році для більшості видів активного відпочинку.

Основні події: Джазовий фестиваль Akbank, Стамбульська бієнале дизайну, Filmekimi, День Республіки.

Листопад

Листопад у Стамбулі не зовсім позбавлений хороших днів, але ви, можливо, будете раді побачити вічно присутніх продавців парасольок (şemsiye), які з’являються – здавалося б, з нізвідки – за перших ознак дощу.

Основні події: Стамбульський марафон, Стамбульський театральний фестиваль, Стамбульський фестиваль ляльок.

Грудень

Численні музеї Стамбула приймають відвідувачів із настанням холодів, як і вечора біля гарячого грилю ocakbaşı, традиційного типу ресторану, де подають ситні страви з м’яса на грилі. Зима також є чудовим часом року для відвідування хаммама, або турецької лазні.

Основні події: Стамбульський гастрономічний фестиваль