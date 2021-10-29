Коли найкраще відвідати Стамбул?

У жвавому Стамбулі рідко буває нудно. Історичні пам’ятки міста можна оцінити у будь-яку пору року, але його атмосфера різко змінюється залежно від пори року: від сирої та похмурої зими до сонячного та липкого літа – відповідно, змінюються і ціни на житло.
При плануванні поїздки варто звернути увагу на дати двох найбільших мусульманських свят – Рамазан Байрами (Рамадан, або Ід аль-Фітр) та Курбан Байрами (Ід аль-Адха), які щороку зсуваються приблизно на 10 днів. Обидва ці свята є періодами великих подорожей у Туреччині, порівнянними з Днем подяки або Різдвом у США, що відповідним чином позначається на вартості, натовпах туристів та закритті готелів у зв’язку з відпусткою. Ось наші рекомендації щодо вибору найкращого часу для відвідування найбільшого міста Туреччини.
Високий сезон: Червень – серпень
Найкращий час для відпочинку на свіжому повітрі та розваг
Літо – пік туристичного сезону в Стамбулі, навіть коли багато жителів їдуть на відпочинок або до сімейних будинків в інші країни Туреччини, тому вартість проживання може бути високою, а черги біля основних визначних пам’яток – довгими. Погода стоїть спекотна і волога, але сонце, що сяє на Босфорі, просто чудово, а безліч місць на відкритому повітрі у кафе, ресторанах та барах створюють жваву міську сцену. Концерти, фестивалі та інші заходи також проводяться просто неба.
Плечовий сезон: Березень – травень та вересень – листопад.
Найкраще підходить для огляду пам’яток та культурних заходів
Довгі, в основному приємні весняний та осінній сезони ідеально підходять для огляду визначних пам’яток та прогулянок околицями Стамбула – міста, яке дуже любить піші прогулянки. Натовпи туристів тут менше, а місцеве міське життя у розпалі, включаючи насичений календар художніх та культурних заходів.
Низький сезон: З грудня до лютого
Найкраще підходить для бюджетних мандрівників та любителів музеїв.
Сірі, дощові і напрочуд прохолодні зимові місяці – не найпривабливіший час для відвідування Стамбула, хоча вони і надають місту якогось романтично-меланхолійного настрою. З іншого боку, знайти житло буде нескладно та дорого, а численні музеї, мечеті та інші визначні пам’ятки Стамбула дозволять вам провести час у приміщенні.
Січень
Початок року у Стамбулі зазвичай тихий та холодний, можливий сніг, але завжди є багато гарячого чаю, щоб зігрітися. Зверніть увагу на салеп – гарячий напій із вершками та корицею, який подають в основному взимку.
Основні події: Грецьке православне свято Богоявлення
Лютий
Вітри з Босфору все ще бадьорять, але мейхани (таверни) затишні, а на їх столах, як і раніше, можна знайти свіжу рибу, яку принесли взимку.
Основні події: Баклахарані (фестиваль Татавла).
Березень
Свято Ньюроз знаменує початок весни і курдського (і перського) нового року, і справді, у березні в Стамбулі все починає прокидатися: дні стають теплішими, а ночі жвавішими.
Основні події: Ньюроз (Невруз), Sonar, фестиваль короткометражних фільмів Akbank.
Квітень
Тюльпани, посаджені у парках по всьому місту, розпускаються, і гарна погода починає манити людей на вулицю, а щорічний кінофестиваль приваблює їх до кінотеатрів.
Основні події Фестиваль тюльпанів (Lale Festivali), Стамбульський кінофестиваль, арт-проект “Мамут”.
Травень
Теплий та сонячний, але ще не спекотний травень – ідеальний час для відвідування Стамбула.
Основні події: Хидреллес, фестиваль фотографії 212.
Червень
Літній фестивальний сезон розпочинається зі Стамбульського музичного фестивалю класичної музики. У вихідні натовпи місцевих жителів вирушають на Принцеві острови, в Белградський ліс, а також у парки та місця для пікніків по всьому місту.
Основні події: Стамбульський музичний фестиваль Chill-Out
Липень
З підвищенням температури повітря ті, хто може, тікають із міста, тоді як туристи напливають сюди. Музичні фестивалі все ще запалюють, а бари на дахах і кафе на березі Босфору – найкраще місце.
Основні події: Стамбульський джазовий фестиваль, Босфорський крос-континентальний заплив, Стамбульський оперний фестиваль, фестиваль “Одне кохання”.
Серпень
Поїздка на поромі – найкращий – і найдешевший – спосіб відпочити від стамбульської спеки та вологості, які починають діяти гнітюче.
Вересень
Початок навчального року – це також час, коли в культурному календарі Стамбула знову стає багатолюдно, особливо в ті роки, коли поперемінно проводиться Стамбульська бієнале. Практично всі галереї, музеї та мистецькі організації міста використовують цей час як можливість відкрити свої нові виставки та заходи.
Ключові події: Стамбульська бієнале, фестиваль XJazz, Стамбульська регата Bosphorus Cup
Жовтень
У жовтні ще зберігається загалом ясна погода із прохолодними вечорами, що означає останнє “ура” в році для більшості видів активного відпочинку.
Основні події: Джазовий фестиваль Akbank, Стамбульська бієнале дизайну, Filmekimi, День Республіки.
Листопад
Листопад у Стамбулі не зовсім позбавлений хороших днів, але ви, можливо, будете раді побачити вічно присутніх продавців парасольок (şemsiye), які з’являються – здавалося б, з нізвідки – за перших ознак дощу.
Основні події: Стамбульський марафон, Стамбульський театральний фестиваль, Стамбульський фестиваль ляльок.
Грудень
Численні музеї Стамбула приймають відвідувачів із настанням холодів, як і вечора біля гарячого грилю ocakbaşı, традиційного типу ресторану, де подають ситні страви з м’яса на грилі. Зима також є чудовим часом року для відвідування хаммама, або турецької лазні.
Основні події: Стамбульський гастрономічний фестиваль