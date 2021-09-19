Египт и Россия обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма

Министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Ананид обсудил на встрече с Зариной Догузовой, руководителем Федерального агентства по туризму России, пути расширения двустороннего сотрудничества между двумя странами в сфере туризма, а также ряд вопросов, связанных с возвращением. российского туризма на курорты Египта.

Встреча состоялась во время нынешнего визита министра в столицу России Москву.

На встрече присутствовали посол Египта в России Ихаб Наср и сопровождающая министра египетская делегация.

В ходе встречи они обсудили возможность создания совместных туристических программ между двумя странами, которые будут способствовать увеличению туристического потока в Египет с российского рынка, а также работу по увеличению количества туристических поездок между двумя странами.

Кроме того, они обсудили возможность создания совместного комитета по туризму, который будет работать между двумя странами, чтобы подтолкнуть прибывающее туристическое движение в Египет из России.

Они также обсудили пути достижения максимальной выгоды для туристических компаний и учреждений с египетской и российской сторон от решения о возвращении российского туризма на египетские туристические курорты.

Во время встречи Аль-Анани рассмотрел последние события в области мер предосторожности и превентивных мер, а также контроля за состоянием здоровья, применяемых в отелях, туристических объектах, аэропортах, музеях и археологических объектах в Египте для борьбы с коронавирусом, где министр указал, что эти процедуры и меры контроля являются постоянно обновляется.

Министр пояснил, что министерство направляет комитеты периодических проверок, чтобы выяснить, в какой степени каждый готов выполнить эти процедуры для обеспечения безопасности работников отрасли, граждан и туристов.

На встрече было затронуто обсуждение и анализ стимулов и возможностей, предоставляемых египетским правительством туроператорам для увеличения туристического потока в Египет из всех стран мира.

Министр отметил, что были разработаны новые авиалинии для соединения аэропортов прибрежных городов с городами долины и интеграции продукта пляжного туризма с продуктом культурного туризма, что даст возможность туристам посетить более одного туристический город во время туристической поездки в Египет и не ограничивать посещение только одним городом.

Со своей стороны Догузова высоко оценила глубину отношений между Египтом и Россией и различные аспекты сотрудничества, наблюдаемые двумя странами, особенно в области туризма.

Она отметила положительные впечатления российского комитета, который посетил Египет в июле прошлого года, чтобы узнать о мерах предосторожности, принятых на египетских туристических курортах.

Она добавила, что египетское туристическое направление является основным и предпочтительным местом для российских туристов, что выразило радость россиян от решения вернуть российский туризм на египетские туристические курорты, особенно в свете великого сближения между египетским и русским народами.