Єгипет і Росія обговорили шляхи розширення туризму

Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Аль-Ананід обговорив на зустрічі з Зариною Догузовою, керівником Федерального агентства по туризму Росії, шляху розширення двостороннього співробітництва між двома країнами в сфері туризму, а також ряд питань, пов’язаних з поверненням російського туризму на курорти Єгипту.

Зустріч відбулася під час нинішнього візиту міністра до столиці Росії Москви.

На зустрічі були присутні посол Єгипту в Росії Іхаб Наср і супроводжуюча міністра єгипетська делегація.

В ході зустрічі вони обговорили можливість створення спільних туристичних програм між двома країнами, які сприятимуть збільшенню туристичного потоку в Єгипет з російського ринку, а також роботу по збільшенню кількості туристичних поїздок між двома країнами.

Крім того, вони обговорили можливість створення спільного комітету з туризму, який буде працювати між двома країнами, щоб підштовхнути прибуває туристичний рух в Єгипет з Росії.

Вони також обговорили шляхи досягнення максимальної вигоди для туристичних компаній і установ з єгипетської і російської сторін від рішення про повернення російського туризму на єгипетські туристичні курорти.

Під час зустрічі Аль-Анані розглянув останні події в області заходів обережності і превентивних заходів, а також контролю за станом здоров’я, що застосовуються в готелях, туристичних об’єктах, аеропортах, музеях і археологічних об’єктах в Єгипті для боротьби з коронавірусів, де міністр вказав, що ці процедури і заходи контролю є постійно оновлюється.

Міністр пояснив, що міністерство направляє комітети періодичних перевірок, щоб з’ясувати, якою мірою кожен готовий виконати ці процедури для забезпечення безпеки працівників галузі, громадян і туристів.

На зустрічі було порушено обговорення і аналіз стимулів і можливостей, що надаються єгипетським урядом туроператорам для збільшення туристичного потоку в Єгипет з усіх країн світу.

Міністр зазначив, що були розроблені нові авіалінії для з’єднання аеропортів прибережних міст з містами долини і інтеграції продукту пляжного туризму з продуктом культурного туризму, що дасть можливість туристам відвідати більше одного туристичне місто під час туристичної поїздки в Єгипет і не обмежувати відвідування тільки одним містом.

Зі свого боку Догузова високо оцінила глибину відносин між Єгиптом і Росією і різні аспекти співпраці, які спостерігаються двома країнами, особливо в галузі туризму.

Вона зазначила позитивні враження російського комітету, який відвідав Єгипет в липні минулого року, щоб дізнатися про запобіжні заходи, прийнятих на єгипетських туристичних курортах.

Вона додала, що єгипетське туристичний напрямок є основним і переважним місцем для російських туристів, що висловило радість росіян від рішення повернути російський туризм на єгипетські туристичні курорти, особливо в світлі великого зближення між єгипетським і російським народами.