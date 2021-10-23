Египет вошел в число лучших африканских стран для посещения

Британская газета Financial Times включила Египет в список пяти диких африканских стран, которые стоит посетить в настоящее время.

После возвращения туристических поездок, приостановленных из-за пандемии коронавируса в течение последних полутора лет, Financial Times посоветовала своим читателям, ищущим уникальных приключений, посетить пять направлений на африканском континенте, включая Египет.

По словам газеты, Африка предлагает уникальные достопримечательности для тех, кто ищет необработанную красоту, например, путешествия, подобные круизам по Нилу в Египте.

Авторы добавили, что вокруг Египта наблюдается ажиотаж, поскольку строительство долгожданного Большого Египетского музея близится к завершению.

В отчете также подчеркивается важность круизов по Нилу, особенно на кораблях, напоминающих фараоновские лодки. В отчете говорится, что стоимость круизов на таких судах по Нилу начинается от 1 490 фунтов стерлингов и рассчитана на пять ночей.

Другие четыре страны, которые стоит посетить, включают Намибию, Кению, Танзанию и Южную Африку.

Британское правительство ослабило ограничения спорной системы списков путешественников и отменило обязательные тесты на COVID-19 для путешественников, получивших две дозы вакцины, и тех, кто возвращается в Англию из стран, включенных в безопасный список.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс объявил, что с 4 октября красные, зеленые и янтарные списки стран для путешественников в Англию больше не будут существовать.

Шаппс сказал, что новая система поможет «обеспечить правильный баланс управления рисками для общественного здоровья как приоритета номер один».