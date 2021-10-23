Єгипет увійшов до числа кращих африканських країн для відвідування

Британська газета Financial Times включила Єгипет в список п’яти диких африканських країн, які варто відвідати в даний час.

Після повернення туристичних поїздок, призупинених через пандемію коронавіруса протягом останніх півтора років, Financial Times порадила своїм читачам, які шукають унікальних пригод, відвідати п’ять напрямків на африканському континенті, включаючи Єгипет.

За словами газети, Африка пропонує унікальні пам’ятки для тих, хто шукає необроблену красу, наприклад, подорожі, подібні круїзах по Нілу в Єгипті.

Автори додали, що навколо Єгипту спостерігається ажіотаж, оскільки будівництво довгоочікуваного Великого Єгипетського музею наближається до завершення.

У звіті також наголошується на важливості круїзів по Нілу, особливо на кораблях, що нагадують фараонні човна. У звіті говориться, що вартість круїзів на таких судах по Нілу починається від 1 490 фунтів стерлінгів і розрахована на п’ять ночей.

Інші чотири країни, які варто відвідати, включають Намібію, Кенію, Танзанію і Південну Африку.

Британський уряд послабив обмеження спірною системи списків мандрівників і скасував обов’язкові тести на COVID-19 для мандрівників, які отримали дві дози вакцини, і тих, хто повертається в Англію з країн, включених в безпечний список.

Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс оголосив, що з 4 жовтня червоні, зелені і бурштинові списки країн для мандрівників до Англії більше не будуть існувати.

Шаппс сказав, що нова система допоможе “забезпечити правильний баланс управління ризиками для громадського здоров’я як пріоритету номер один”.