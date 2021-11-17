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Больше никаких анализов и мазков: популярный тропический остров открывается для туристов

Глеб Парфененко
Більше жодних аналізів та мазків: популярний тропічний острів відкривається для туристів

Хорошие новости для любителей отдыха в экзотических странах – филиппинская провинция Аклан, в состав которой входит популярный тропический остров Боракай, отменит требование о ПЦР-тестировании для вакцинированных туристов, желающих попасть на всемирно известный остров, начиная с 16 ноября. Об этом изменили филиппинские СМИ со ссылкой на заявление губернатора Аклана Флоренсио Мирафлорес.

Как уточнил чиновник, речь идет о свободном въезде без мазков и анализов только для вакцинированных туристов, которым по прибытии на курорт все равно придется предъявить местный цифровой сертификат VaxCertPH или сертификат о вакцинации с QR-кодом, выданный государством, в котором был привит путешественник.

Білий пляж на острові Боракай
Белый пляж на Боракай.

Департамент туризма отметил важность и своевременность этого шага, надеясь, что в ноябре и декабре остров увидит увеличенный турпоток. По данным местных властей, они обезопасили население и не представляют опасности для приезжих: сейчас 94% сотрудников сферы туризма и 70% населения Боракая были вакцинированы.

Лояльность местных властей распространяется исключительно на туристов, прошедших полный курс иммунизации от наковида. По словам министра туризма Бернадетт Пуят, тем, кто еще не был привит против COVID-19 или еще не завершил вакцинацию, при въезде придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Ранее, в октябре, Боракай посетили в общей сложности 32 452 путешественника.

Боракай – небольшой тропический остров в составе центральной части архипелага Филиппинского. Лучший остров по версии американского журнала Conde Nast Traveler в 2016 году. С 26 апреля 2018 года указом президента Филиппин Родриго Дутерте популярный остров-курорт Боракай был закрыт для туристов на полгода из-за экологических проблем. Является одним из главных рекреационных регионов Филиппин, центром пляжного отдыха, дайвинга и кайтсерфинга. Основная достопримечательность острова – Белый пляж.

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