Більше жодних аналізів та мазків: популярний тропічний острів відкривається для туристів

Хороші новини для любителів відпочинку в екзотичних країнах – філіппінська провінція Аклан, до складу якої входить популярний тропічний острів Боракай, скасує вимогу про ПЛР-тестування для вакцинованих туристів, які бажають потрапити на всесвітньо відомий острів, починаючи з 16 листопада. Про цю зміну повідомили філіппінські ЗМІ з посиланням на заяву губернатора Аклана Флоренсіо Мірафлорес.

Як уточнив чиновник, йдеться про вільний в’їзд без мазків та аналізів тільки для вакцинованих туристів, яким після прибуття на курорт все одно доведеться пред’явити місцевий цифровий сертифікат VaxCertPH або сертифікат про вакцинацію з QR-кодом, виданий державою, в якій був щеплений мандрівник.

Департамент туризму відзначив важливість та своєчасність цього кроку, сподіваючись, що у листопаді та грудні острів побачить збільшений турпотік. За даними місцевої влади, вони убезпечили населення і не становлять ковідної небезпеки для приїжджих: наразі 94% співробітників сфери туризму та 70% населення Боракая були вакциновані.

Лояльність місцевої влади поширюється виключно на туристів, які пройшли повний курс імунізації від ковіда. За словами міністра туризму Бернадетт Пуят, тим, хто ще не був щеплений проти COVID-19 або ще не завершив вакцинацію, при в’їзді доведеться пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Раніше, у жовтні, Боракай відвідали загалом 32 452 мандрівники.

Боракай – невеликий тропічний острів у складі центральної частини архіпелагу Філіппінського. Найкращий острів за версією американського журналу «Conde Nast Traveler» у 2016 році. З 26 квітня 2018 року указом президента Філіппін Родріго Дутерте популярний острів-курорт Боракай був закритий для туристів на півроку через екологічні проблеми. Є одним із головних рекреаційних регіонів Філіппін, центром пляжного відпочинку, дайвінгу та кайтсерфінгу. Основна пам’ятка острова – Білий пляж.