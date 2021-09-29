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Человек, объявленный пропавшим без вести, присоединился к поискам добровольцем (ФОТО)

Глеб Парфененко
Человек, объявленный пропавшим без вести, присоединился к поискам добровольцем (ФОТО)

Как сообщает Daily Sabah, разыскиваемый турок вызвался провести собственную поисковую операцию в лесистой местности в Бурсе.

Бейхан Мутлу, житель города Инегол района Стамбул, был объявлен в розыск во вторник после того, как его родственники не могли связаться с ним в течение нескольких часов.

Мужчина вышел с друзьями, с которыми выпил, потом пошел в лес и в состоянии алкогольного опьянения присоединился к группе спасателей в поисках пропавшего без вести.

Только позже, после допроса, Мутлу понял, что разыскиваемым человеком был он сам. После дачи показаний мужчина был доставлен домой властью.

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