Чоловік, оголошений зниклим без вести, приєднався до пошуків добровольцем (ФОТО)

Як повідомляє Daily Sabah, розшукуваний турок зголосився провести власну пошукову операцію в лісистій місцевості в Бурсі.

Бейхан Мутлу, житель міста Інегол району Бурса, був оголошений в розшук у вівторок після того, як його родичі не могли зв’язатися з ним протягом кількох годин.

Чоловік вийшов з друзями, з якими випив, потім пішов в ліс і в стані алкогольного сп’яніння приєднався до групи рятувальників в пошуках зниклого безвісти.

Тільки пізніше, після допиту, Мутлу зрозумів, що розшукуваним людиною був він сам. Після дачі свідчень чоловік був доставлений додому владою.