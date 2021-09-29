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Чоловік, оголошений зниклим без вести, приєднався до пошуків добровольцем (ФОТО)

Гліб Парфененко
Чоловік, оголошений зниклим без вести, приєднався до пошуків добровольцем (ФОТО)

Як повідомляє Daily Sabah, розшукуваний турок зголосився провести власну пошукову операцію в лісистій місцевості в Бурсі.

Бейхан Мутлу, житель міста Інегол району Бурса, був оголошений в розшук у вівторок після того, як його родичі не могли зв’язатися з ним протягом кількох годин.

Чоловік вийшов з друзями, з якими випив, потім пішов в ліс і в стані алкогольного сп’яніння приєднався до групи рятувальників в пошуках зниклого безвісти.

Тільки пізніше, після допиту, Мутлу зрозумів, що розшукуваним людиною був він сам. Після дачі свідчень чоловік був доставлений додому владою.

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