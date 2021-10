Лось два года бродил по лесу с автомобильной шиной на шее (Видео)

Представители дикой природы Колорадо сообщили о неуловимом лося, который бродил по холмам с автомобильной шиной на шее в течение как минимум двух лет.

В возрасте четырех с половиной лет 270-фунтовая животное было замечено у Пайн Джанкшн, северо-западнее Денвера. Как сообщает Colorado Parks and Wildlife, лося усыпили. Это была четвертая попытка защитников дикой природы за последнюю неделю поймать и освободить его. Чтобы снять шину, сотрудникам

Чтобы снять шину, сотрудникам агентства пришлось отрезать лосиные рога с пятью ветвями, потому что они не могли разрезать сталь внутри шины.

«Мы бы предпочли срезать шину и оставить рога, но ситуация была динамичной, и мы должны были снять шину любой ценой», — сказал офицер Скотт Мердок.

We have received sighting reports of the bull elk with a tire around its neck, including this video taken Wednesday night by Rod Riddle near Pine Junction. The first sighting we had of this elk with this tire on it was back in July 2019. pic.twitter.com/C2hHZImyQ5

— CPW NE Region (@CPW_NE) October 2, 2021