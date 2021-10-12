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LifeStyleСША

Лось два года бродил по лесу с автомобильной шиной на шее (Видео)

Глеб Парфененко
Лось два года бродил по лесу с автомобильной шиной на шее (Видео)

Представители дикой природы Колорадо сообщили о неуловимом лося, который бродил по холмам с автомобильной шиной на шее в течение как минимум двух лет.

В возрасте четырех с половиной лет 270-фунтовая животное было замечено у Пайн Джанкшн, северо-западнее Денвера. Как сообщает Colorado Parks and Wildlife, лося усыпили. Это была четвертая попытка защитников дикой природы за последнюю неделю поймать и освободить его. Чтобы снять шину, сотрудникам

Чтобы снять шину, сотрудникам агентства пришлось отрезать лосиные рога с пятью ветвями, потому что они не могли разрезать сталь внутри шины.

«Мы бы предпочли срезать шину и оставить рога, но ситуация была динамичной, и мы должны были снять шину любой ценой», — сказал офицер Скотт Мердок.

«Мне удалось найти лося, о котором идет речь, вместе со стадом из примерно 40 других лосей», — сказал Свонсон. Он и его коллега были удивлены, обнаружив, что шея животного была в хорошем состоянии после двух лет ношения шины.

Сотрудники службы охраны дикой природы впервые заметили лося в июле 2019 при обследовании популяции Бигхорн и горных козлов Скалистых гор в заповеднике Эванс. С тех пор он провел последние несколько лет, путешествуя туда-сюда между округами Парк и Джефферсон.

По словам чиновников, они видели оленей, лосей, медведей и других диких животных, запутавшихся в различных предметах, таких как качели, гамаки, веревки, декоративное или праздничное освещение, мебель, ящики для помидоров, кормушки для кур, корзины для белья, футбольные и волейбольные сетки.

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