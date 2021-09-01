Военный вертолет США разбился в Тихом океане

Вертолет ВМС США потерпел крушение в Тихом океане у побережья Калифорнии. Как передает БТА, спасен один член экипажа из пяти человек.

Вертолет, базирующийся на авианосце «Авраам Линкольн», осуществлял «обычный полет» недалеко от Сан-Диего, на расстоянии чуть более ста ярдов от берега, когда он упал.

«Спасательные и поисковые операции проводятся с использованием многочисленных воздушных и военно-морских средств, развернутых береговой охраной и военно-морским флотом», — говорится в заявлении ВМС США.