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США

Військовий вертоліт США розбився в Тихому океані

Гліб Парфененко
Військовий вертоліт США розбився в Тихому океані

Вертоліт ВМС США зазнав аварії в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії. Як передає БТА, врятований один член екіпажу з п’яти чоловік.

Вертоліт, який базується на авіаносці «Авраам Лінкольн», здійснював «звичайний політ» недалеко від Сан-Дієго, на відстані трохи більше ста ярдів від берега, коли він впав.

«Рятувальні та пошукові операції проводяться з використанням численних повітряних і військово-морських засобів, розгорнутих береговою охороною і військово-морським флотом», – йдеться в заяві ВМС США.

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