ГлавнаяСШАВакцинирован губернатор Техаса дал положительный результат на Covid-19
США

Вакцинирован губернатор Техаса дал положительный результат на Covid-19

Глеб Парфененко
Вакцинирован губернатор Техаса дал положительный результат на Covid-19
Грег Ебботт, CNN

Губернатор Техаса Грег Эбботт дал положительный результат на Covid-19, сообщил его офис во вторник.

Эбботт, республиканец, полностью вакцинирован против коронавируса, говорится в заявлении его офиса, добавляя, что он ежедневно проходит тестирование, и это его первый положительный результат.

В заявлении говорится, что в настоящее время он изолирован в особняке губернатора и получает лечение моноклональными антителами Regeneron.

Эбботт здоровый и в настоящее время не испытывает никаких симптомов. В заявлении говорится, что первая леди Техаса Сесилия Эбботт дала отрицательный результат, и все, с кем Эббот находился в тесном контакте, были уведомлены.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Выбор редактора

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодавакцинапожарПравила въездаземлетрясениеОлимпийские игры

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International