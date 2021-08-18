Вакцинирован губернатор Техаса дал положительный результат на Covid-19

Губернатор Техаса Грег Эбботт дал положительный результат на Covid-19, сообщил его офис во вторник.

Эбботт, республиканец, полностью вакцинирован против коронавируса, говорится в заявлении его офиса, добавляя, что он ежедневно проходит тестирование, и это его первый положительный результат.

В заявлении говорится, что в настоящее время он изолирован в особняке губернатора и получает лечение моноклональными антителами Regeneron.

Эбботт здоровый и в настоящее время не испытывает никаких симптомов. В заявлении говорится, что первая леди Техаса Сесилия Эбботт дала отрицательный результат, и все, с кем Эббот находился в тесном контакте, были уведомлены.