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США

Вакцинований губернатор Техасу дав позитивний результат на Covid-19

Гліб Парфененко
Вакцинований губернатор Техасу дав позитивний результат на Covid-19
Грег Ебботт, CNN

Губернатор Техасу Грег Ебботт дав позитивний результат на Covid-19, повідомив його офіс у вівторок.

Ебботт, республіканець, повністю вакцинований проти вірусу, говориться в заяві його офісу, додаючи, що він щодня проходить тестування, і це його перший позитивний результат.

У заяві говориться, що в даний час він ізольований в особняку губернатора і отримує лікування моноклональними антитілами Regeneron.

Ебботт здоровий і в даний час не відчуває ніяких симптомів. У заяві йдеться, що перша леді Техасу Сесілія Ебботт дала негативний результат, і всі, з ким Еббот знаходився в тісному контакті, були повідомлені.

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