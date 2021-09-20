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В Техасе семью выгнали из ресторана, потому что они не захотели снять маски

Глеб Парфененко
В Техасе семью выгнали из ресторана, потому что они не захотели снять маски

Супружескую пару попросили покинуть ресторан в Техасе, потому что они отказались снять защитные маски. Американские СМИ отмечают, что были случаи, когда людей просили покинуть закрытое заведение, потому что они отказывались надеть маску, но это первый случай, когда кого-то выгнали за соблюдение антипандемических мероприятий.

Натали Вебстер и ее муж находились в ресторане Heng Time в Роулетте, штат Техас, когда к ним подошла официантка и попросила снять маски или покинуть ресторан. «Официантка подошла, села рядом со мной и сказала:» Наш менеджер сказал мне подойти, потому что я добрее его».

Она пояснила, что позиция менеджера заключалась в том, что клиенты должны были находиться без масок, и если они их не снимали, их просили уйти, сообщила Вебстер телеканала CBS.

Пара, которая имеет ребенка с ослабленным иммунитетом, отказалась снять маски, после чего их попросили покинуть ресторан.

Для владельца ресторана это было «вопрос хороших манер», и маски можно носить в ресторане. «Я потратил много денег, чтобы открыть ресторан, я пролил кровь и пот за эту работу, и я не хочу, чтобы здесь были маски», — говорит Том, владелец ресторана.

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