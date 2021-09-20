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У Техасі сім’ю вигнали з ресторану, тому що вони не захотіли зняти маски

Гліб Парфененко
У Техасі сім'ю вигнали з ресторану, тому що вони не захотіли зняти маски

Подружню пару попросили покинути ресторан в Техасі, тому що вони відмовилися зняти захисні маски. Американські ЗМІ відзначають, що були випадки, коли людей просили покинути закритий заклад, тому що вони відмовлялися надіти маску, але це перший випадок, коли когось вигнали за дотримання антіпандеміческіх заходів.

Наталі Вебстер і її чоловік знаходилися в ресторані Heng Time в Роулетті, штат Техас, коли до них підійшла офіціантка і попросила зняти маски або покинути ресторан. “Офіціантка підійшла, сіла поруч зі мною і сказала: “Наш менеджер сказав мені підійти, тому що я добріша за нього”.

Вона пояснила, що позиція менеджера полягала в тому, що клієнти повинні були знаходитися без масок, і якщо вони їх не знімали, їх просили піти, повідомила Вебстер телеканалу CBS.

Пара, яка має дитину з ослабленим імунітетом, відмовилася зняти маски, після чого їх попросили покинути ресторан.

Для власника ресторану це було “питання хороших манер”, і що маски не можна носити в ресторані. “Я витратив багато грошей, щоб відкрити ресторан, я пролив кров і піт за цю роботу, і я не хочу, щоб тут були маски”, – говорить Том, власник ресторану.

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