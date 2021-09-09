Тревожная информация из США. Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди детей с начала пандемии

Число случаев Covid-19 среди детей впервые с начала пандемии превысило 250 000. в течение недели, как сообщила в среду Американская академия педиатрии (AAP). По данным Washington Post, рекордное количество госпитализированных детей также является рекордным — почти 2,4 тысячи.

Согласно отчету AAP, на прошлой неделе было зарегистрировано 252 000 человек. Количество детских случаев составляет уже более 1/4 всех инфекций, также является рекордом. Пока средний показатель составлял 15%, а на прошлой неделе — 26,8%.

После того, как в начале лета заболеваемость снизилась, в августе число случаев инфицирования стало быстро увеличиваться, поскольку во многих штатах восстановилась образование. Текущий пиковое время — начало учебного года в некоторых северных штатах, включая Нью-Йорк.

Между тем, там, где образование возобновилась в августе, многие школы были вынуждены оставить учебу в обычном порядке. — Мы закрыты с понедельника, теперь у нас есть виртуальные уроки только на две недели. «Ковид распространяется здесь как лесной пожар», — говорит Майкл Апке, учитель начальной школы в Афинах, штат Огайо, одной из пострадавших школ.

В школах Техаса — одного из наиболее пострадавших штатов — с начала учебного года заразились более 52 000 человек. Как сообщает журнал Time, в августе 80 школьных округов по всей стране вернулись к дистанционному обучению на фоне волны инфекций среди детей.

Данные Washington Post показывают, что, хотя тяжелые случаи Covid-19 среди детей по-прежнему редки, количество госпитализированных детей также является самым высоким с начала пандемии — почти 2,4 тысячи. На сегодняшний день подростки в возрасте 16-17 лет получили как минимум одну дозу вакцины против Covid-19. Если рассматривать только взрослых, то этот показатель составляет 75%.

По словам главного медицинского советника президента доктора Ф. Энтони Фаучи, ситуация может еще больше ухудшиться по мере открытия новых школ и наступления осени. Однако он подчеркнул, что такой сценарий не был неизбежен. — Кроме окружение детей привитыми людьми, мы должны обеспечить, чтобы все в системе образования носили маски. Это решение, — отметил Фаучи в интервью CNN.