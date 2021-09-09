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США

В США зареєстрована рекордна кількість хворих на COVID серед дітей

Євгеній Подольський

Число випадків Covid-19 серед дітей вперше з початку пандемії перевищило 250 тисяч. протягом тижня, як повідомила в середу Американська академія педіатрії (AAP). За даними Washington Post, рекордна кількість госпіталізованих дітей також є рекордним – майже 2,4 тисячі.

Згідно зі звітом AAP, минулого тижня було зареєстровано 252 000 чоловік. Кількість дитячих випадків становить уже понад 1/4 всіх інфекцій, що також є рекордом. Поки що середній показник становив 15%, а минулого тижня – 26,8%.

Після того, як на початку літа захворюваність знизилася, в серпні число випадків інфікування стало швидко збільшуватися, оскільки в багатьох штатах відновилася освіту. Поточний піковий час – початок навчального року в деяких північних штатах, включаючи Нью-Йорк.

Тим часом, там, де освіта відновилася в серпні, багато шкіл були змушені залишити навчання в звичайному порядку. – Ми закриті з понеділка, тепер у нас є віртуальні уроки тільки на два тижні. «Ковід поширюється тут як лісова пожежа», – говорить Майкл Апке, вчитель початкової школи в Афінах, штат Огайо, однією з постраждалих шкіл.

У школах Техаса – одного з найбільш постраждалих штатів – з початку навчального року заразилися понад 52 000 чоловік. Як повідомляє журнал Time, в серпні 80 шкільних округів по всій країні повернулися до дистанційного навчання на тлі хвилі інфекцій серед дітей.

Дані Washington Post показують, що, хоча важкі випадки Covid-19 серед дітей як і раніше рідкісні, кількість госпіталізованих дітей також є найвищим з початку пандемії – майже 2,4 тисячі. На сьогоднішній день підлітки у віці 16-17 років отримали як мінімум одну дозу вакцини проти Covid-19. Якщо розглядати тільки дорослих, то цей показник становить 75%.

За словами головного медичного радника президента доктора Ф. Ентоні Фаучи, ситуація може ще більше погіршитися у міру відкриття нових шкіл і настання осені. Однак він підкреслив, що такий сценарій не був неминучий. – Крім оточення дітей щепленими людьми, ми повинні забезпечити, щоб всі в системі освіти носили маски. Це рішення, – зазначив Фаучи в інтерв’ю CNN.

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