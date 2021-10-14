США откажутся от гонки вооружений

Специальный представитель президента США по вопросам нераспространения ядерного оружия Джеффри Эберхардт прокомментировал позицию страны по гонкам вооружений. Он сказал, что США намерены их остановить.

Эберхардт заявил, что Соединенные Штаты хотят отказаться от гонки вооружений, чтобы восстановить доверие к стране. По его словам, США все еще хотят «принять меры для уменьшения роли ядерного оружия». В то же время страна планирует сохранить свой потенциал стратегического сдерживания.

«Мы отойдем от дорогих гонок вооружений и вернем доверие к США как лидера в области контроля над вооружениями», — подчеркнул Эберхардт на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН (ООН).

Ранее стало известно, что США сократили количество ядерных боеголовок до минимума за последние 60 лет. По данным Государственного департамента, в 2020 году штаты имели лишь 3750 боеголовок, тогда как в 2019 году — 3805, а в 2018 году — 3785.