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США

США відмовляться від гонки озброєнь

Гліб Парфененко
США відмовляться від гонки озброєнь

Спеціальний представник президента США з питань нерозповсюдження ядерної зброї Джеффрі Еберхардт прокоментував позицію країни щодо гонок озброєнь. Він сказав, що США мають намір їх зупинити.

Еберхардт заявив, що Сполучені Штати хочуть відмовитися від гонки озброєнь, щоб відновити довіру до країни. За його словами, США все ще хочуть “вжити заходів для зменшення ролі ядерної зброї”. Водночас країна планує зберегти свій потенціал стратегічного стримування.

“Ми відійдемо від дорогих гонок озброєнь і повернемо довіру до Сполучених Штатів як лідера в галузі контролю над озброєннями”, – підкреслив Еберхардт на засіданні Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН (ООН).

Раніше стало відомо, що США скоротили кількість ядерних боєголовок до мінімуму за останні 60 років. За даними Державного департаменту, у 2020 році штати мали лише 3750 боєголовок, тоді як у 2019 році – 3805, а у 2018 році – 3785.

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