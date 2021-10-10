ГлавнаяСШАСША: четыре человека погибли в авиакатастрофе в Атланте. Машина разбилась сразу после...
США

США: четыре человека погибли в авиакатастрофе в Атланте. Машина разбилась сразу после взлета

Евгений Подольский

По сообщению агентства AP, в пятницу в аэропорту в пригороде Атланты разбился небольшой самолет. Все четыре человека на борту погибли.

Как сообщает AP со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), авария произошла в пятницу днем ​​в аэропорту ДеКалб-Пичтри. Машина разбилась сразу после взлета.

По данным FAA, четыре найденных человека были единственными пассажирами шестиместного автомобиля. Что могло быть причиной катастрофы, пока не сообщается. Расследование будет проводиться Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB).

— Аэропорт занимает площадь более 280 гектаров и расположен примерно в 16 км от центра Атланты. В среднем около 209 000 человек в год. Это второй по загруженности аэропорт Джорджии за последние три десятилетия после Хартсфилд-Джексон в Атланте», — сообщает AP.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпандемияДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International