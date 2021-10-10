США: четыре человека погибли в авиакатастрофе в Атланте. Машина разбилась сразу после взлета

По сообщению агентства AP, в пятницу в аэропорту в пригороде Атланты разбился небольшой самолет. Все четыре человека на борту погибли.

Как сообщает AP со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), авария произошла в пятницу днем ​​в аэропорту ДеКалб-Пичтри. Машина разбилась сразу после взлета.

По данным FAA, четыре найденных человека были единственными пассажирами шестиместного автомобиля. Что могло быть причиной катастрофы, пока не сообщается. Расследование будет проводиться Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB).

— Аэропорт занимает площадь более 280 гектаров и расположен примерно в 16 км от центра Атланты. В среднем около 209 000 человек в год. Это второй по загруженности аэропорт Джорджии за последние три десятилетия после Хартсфилд-Джексон в Атланте», — сообщает AP.