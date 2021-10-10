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США

В США розбився літак. Всі пасажири загинули

Євгеній Подольський

За повідомленням агентства AP, в п’ятницю в аеропорту в передмісті Атланти розбився невеликий літак. Всі чотири людини на борту загинули.

Як повідомляє AP з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), аварія сталася в п’ятницю вдень в аеропорту Декалб-Пічтрі. Машина розбилася відразу після зльоту.

За даними FAA, чотири знайдених людини були єдиними пасажирами шестимісного літака. Що могло бути причиною катастрофи, поки не повідомляється. Розслідування проводитиметься Національною радою з безпеки на транспорті (NTSB).

– Аеропорт займає площу понад 280 гектарів і розташований приблизно в 16 км від центру Атланти. В середньому близько 209 000 чоловік в рік. Це другий за завантаженістю аеропорт Джорджії за останні три десятиліття після Хартсфілд-Джексон в Атланті, – повідомляє AP.

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