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США

Самолет ВМС США врезался в жилой дом в Техасе

Глеб Парфененко
Самолет ВМС США врезался в жилой дом в Техасе

Учебный самолет ВМС США разбился в воскресенье в жилом районе недалеко от Далласа, штат Техас, сообщает MTI.

Инструктор и его ученик катапультировались и избежали аварии, получив травмы, сообщили власти небольшого города Лейк-Уэрт. Один из парашютов пилота запутался в воздушной линии электропередачи. Горящие обломки учебного самолета T-45C Goshawk были разбросаны во дворах трех домов, нанеся ущерб. На кадрах, снятых на месте происшествия, видно огромное облако дыма.


«Инцидент мог быть гораздо серьезнее. Нам невероятно повезло, что самолет врезался во дворы, а не у жителей», — сказал Райан Артур, начальник местного пожарного управления.

Известно, что только три человека нуждались в медицинской помощи.

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