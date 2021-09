Самолет ВМС США врезался в жилой дом в Техасе

Учебный самолет ВМС США разбился в воскресенье в жилом районе недалеко от Далласа, штат Техас, сообщает MTI.

Инструктор и его ученик катапультировались и избежали аварии, получив травмы, сообщили власти небольшого города Лейк-Уэрт. Один из парашютов пилота запутался в воздушной линии электропередачи. Горящие обломки учебного самолета T-45C Goshawk были разбросаны во дворах трех домов, нанеся ущерб. На кадрах, снятых на месте происшествия, видно огромное облако дыма.

2:30PM- Please see the statement below from #YourFWFD regarding the #LakeWorth aircraft incident. Moving forward, media inquiries should be directed to @lakeworthpd. We are grateful for the teamwork & coordination today. Our thoughts and prayers are with the victims. #FWFDUpdate pic.twitter.com/sfzH7IiSDq

— Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) September 19, 2021