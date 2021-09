Літак ВМС США врізався в житловий будинок в Техасі

Навчальний літак ВМС США розбився в неділю в житловому районі недалеко від Далласа, штат Техас, повідомляє MTI.

Інструктор і його учень катапультувалися і уникли аварії, отримавши травми, повідомила влада невеликого міста Лейк-Уерт. Один з парашутів пілота заплутався в повітряної лінії електропередачі. Палаючі уламки навчального літака T-45C Goshawk були розкидані у дворах трьох будинків, завдавши збитків. На кадрах, знятих на місці події, видно величезну хмару диму.

