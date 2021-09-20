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США

Літак ВМС США врізався в житловий будинок в Техасі

Гліб Парфененко
Літак ВМС США врізався в житловий будинок сім'ї в Техасі

Навчальний літак ВМС США розбився в неділю в житловому районі недалеко від Далласа, штат Техас, повідомляє MTI.

Інструктор і його учень катапультувалися і уникли аварії, отримавши травми, повідомила влада невеликого міста Лейк-Уерт. Один з парашутів пілота заплутався в повітряної лінії електропередачі. Палаючі уламки навчального літака T-45C Goshawk були розкидані у дворах трьох будинків, завдавши збитків. На кадрах, знятих на місці події, видно величезну хмару диму.

“Інцидент міг бути набагато серйозніше. Нам неймовірно пощастило, що літак врізався у двори, а не в жителів” – сказав Райан Артур, начальник місцевого пожежного управління.

Відомо, що тільки три людини потребували медичної допомоги.

Причина аварії поки невідома. Збиток підлягає оцінці.

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