«Они приводят нацию к краю гибели». Дональд Трамп о демократах

Бывший президент Дональд Трамп напал на президента Джо Байдена и демократов Конгресса США на митинге в субботу в Де-Мойне, штат Айова. Он обвинил их в том, что они привели нацию на грань гибели.

Субботний визит Трампа стал его первым визитом в этот штат после поражения на выборах 2020 года. « Начав многостороннюю атаку на президента Джо Байдена и демократов в Конгрессе, он сказал, что ведет страну к« грани разорения », — сообщает местная ежедневная газета Des Moines Register.

Более подробно, Трамп раскритиковал Байдена за его политику, связанную с пандемией COVID-19, выводом войск из Афганистана, а также за многие законодательные акты в Конгрессе, которые контролируются демократами.

— Не говори, что я тебя не предупреждал. (…) Мы должны послать радикальным левым послание, которое они никогда не забудут, — сказал он, призывая своих сторонников массово появиться на следующих осенних парламентских выборах 2022 года.

В речи, которая длилась более 90 минут, он повторил длинный список обещаний, данных во время его предвыборной кампании. Однако он не объявил, что будет баллотироваться на второй срок. «Мы вернем Америку», — заверил он.

Как отмечает издание, Трамп продолжал подвергать сомнению результаты выборов 2020 года, в том числе в Аризоне, которые только что завершили пересмотр и не нашли доказательств того, что он выиграл голоса выборщиков в этом штате.

«Перед тысячами аплодирующих сторонников он поддержал сенатора Чака Грассли (баллотирующегося на 8-й срок) и упомянул о первом в стране избирательном собрании в Айове, с которого на протяжении десятилетий стартовали президентские праймериз обеих основных политических партий», — напомнил Регистр Де-Мойна.

Газета отмечает, что визит Трампа происходит в то время, когда все больше жителей Айовы относятся к нему более симпатично, чем когда-либо прежде.

Последний опрос Des Moines Register / Mediacom Iowa показывает, что это 53 процента респондентов поддерживают Трампа. Среди республиканцев этот показатель еще выше — 91 процент. Газета отмечает, что за несколько часов до начала митинга тысячи сторонников и продавцов различных аксессуаров вместе с Трампом выстроились в очередь на выставочной площади в торгово-выставочном центре штата Айова.

Регистр Де-Мойна цитирует, среди прочего, сестры Диана Джонсон, 66 лет, и Лори Эдигер, 58 лет, из Небраски. Они прибыли на ярмарку в 5:30 утра. Они оба были одеты в костюмы с американским флагом и надписью «Трамп 2024».

— Этот парень держит слово. «Он делает то, что обещает, — сказал Эдигер. Сестра говорила таким же тоном. — Байдену не должно быть в Белом доме. Период, рассудил Джонсон.