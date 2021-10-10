«Вони ведуть націю до краю загибелі». Дональд Трамп про демократів

Колишній президент Дональд Трамп напав на президента Джо Байдена і демократів Конгресу США на мітингу в суботу в Де-Мойні, штат Айова. Він звинуватив їх у тому, що вони привели націю на грань загибелі.

Суботній візит Трампа став його першим візитом в цей штат після поразки на виборах 2020 року. «Почавши багатосторонню атаку на президента Джо Байдена і демократів в Конгресі, він сказав, що веде країну до «межі розорення», – повідомляє місцева щоденна газета Des Moines Register.

Більш детально, Трамп розкритикував Байдена за його політику, пов’язану з пандемією COVID-19, виведенням військ з Афганістану, а також за багато законодавчих актів в Конгресі, які контролюються демократами.

– Не говори, що я тебе не попереджав. (…) Ми повинні послати радикальним лівим послання, яке вони ніколи не забудуть, – сказав він, закликаючи своїх прихильників масово з’явитися на наступних осінніх парламентських виборах 2022 року.

У промові, яка тривала понад 90 хвилин, він повторив довгий список обіцянок, даних під час його передвиборної кампанії. Однак він не оголосив, що балотуватиметься на другий термін. «Ми повернемо Америку», – запевнив він.

Як зазначає видання, Трамп продовжував ставити під сумнів результати виборів 2020 року, в тому числі в Арізоні, які щойно завершили перегляд і не знайшли доказів того, що він виграв голоси вибірників в цьому штаті.

«Перед тисячами аплодуючих прихильників він підтримав сенатора Чака Грасслі (балотується на 8-й термін) і згадав про перших в країні виборчих зборах в Айові, з якого протягом десятиліть стартували президентські праймеріз обох основних політичних партій», – нагадав Регістр Де-Мойн.

Газета зазначає, що візит Трампа відбувається в той час, коли все більше жителів Айови ставляться до нього більш симпатично, ніж будь-коли раніше.

Останнє опитування Des Moines Register / Mediacom Iowa показує, що 53 відсотки респондентів підтримують Трампа. Серед республіканців цей показник ще вище – 91 відсоток. Газета зазначає, що за кілька годин до початку мітингу тисячі прихильників і продавців різних аксесуарів разом з Трампом вишикувалися в чергу на виставковій площі в торгово-виставковому центрі штату Айова.

Регістр Де-Мойн цитує, серед іншого, сестри Діана Джонсон, 66 років, і Лорі Едігер, 58 років, з Небраски. Вони прибули на ярмарок в 5:30 ранку. Вони обидва були одягнені в костюми з американським прапором і написом «Трамп 2024».

– Цей хлопець тримає слово. «Він робить те, що обіцяє, – сказав Едігер. Сестра казала таким же тоном. – Байдену не повинно бути в Білому домі. Період, розсудив Джонсон.