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Мощное землетрясение на Аляске

Глеб Парфененко
Мощное землетрясение на Аляске

На Аляске произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла по шкале Рихтера.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,5 было зарегистрировано вблизи Кодиак, Аляска. Позже магнитуда землетрясения была переоценена на 7,0 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился в 269 километрах от Санд-Пойнта, на глубине 10 километров.

Пока нет сообщений о пострадавших. После землетрясения власти США не выдавали предупреждения о цунами.

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