Мощное землетрясение на Аляске

На Аляске произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла по шкале Рихтера.

Two massive #earthquakes in the Pacific, M7 in #Alaska just this morning UTC… more worryingly the mid M6 in #Hawaii where the #Kilauea was already erupting pic.twitter.com/4Ht4jRuT8Y — 𝔻𝕚𝕤𝕔𝕝𝕠𝕤𝕦𝕣𝕖 ℕ𝕖𝕨𝕤 🔅 (@2016Disclosure) October 11, 2021

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,5 было зарегистрировано вблизи Кодиак, Аляска. Позже магнитуда землетрясения была переоценена на 7,0 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился в 269 километрах от Санд-Пойнта, на глубине 10 километров.

Пока нет сообщений о пострадавших. После землетрясения власти США не выдавали предупреждения о цунами.