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На Алясці стався потужний землетрус

Потужний землетрус на Алясці
США
Гліб Парфененко

На Алясці стався потужний землетрус магнітудою 7,0 бала за шкалою Ріхтера.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 6,5 було зареєстровано поблизу Кодіак, Аляска. Пізніше магнітуда землетрусу була переоцінена на 7,0 за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу знаходився в 269 кілометрах від Санд-Пойнта, на глибині 10 кілометрів.

Поки немає повідомлень про постраждалих. Після землетрусу влада США не видавали попередження про цунамі.

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