На Алясці стався потужний землетрус магнітудою 7,0 бала за шкалою Ріхтера.

Two massive #earthquakes in the Pacific, M7 in #Alaska just this morning UTC… more worryingly the mid M6 in #Hawaii where the #Kilauea was already erupting pic.twitter.com/4Ht4jRuT8Y — 𝔻𝕚𝕤𝕔𝕝𝕠𝕤𝕦𝕣𝕖 ℕ𝕖𝕨𝕤 🔅 (@2016Disclosure) October 11, 2021

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 6,5 було зареєстровано поблизу Кодіак, Аляска. Пізніше магнітуда землетрусу була переоцінена на 7,0 за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу знаходився в 269 кілометрах від Санд-Пойнта, на глибині 10 кілометрів.

Поки немає повідомлень про постраждалих. Після землетрусу влада США не видавали попередження про цунамі.