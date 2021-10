На Алясці стався потужний землетрус магнітудою 7,0 бала за шкалою Ріхтера.

Two massive #earthquakes in the Pacific, M7 in #Alaska just this morning UTC… more worryingly the mid M6 in #Hawaii where the #Kilauea was already erupting pic.twitter.com/4Ht4jRuT8Y

— 𝔻𝕚𝕤𝕔𝕝𝕠𝕤𝕦𝕣𝕖 ℕ𝕖𝕨𝕤 🔅 (@2016Disclosure) October 11, 2021