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В США лось два роки бродив з автомобільною шиною на шиї (Відео)

Гліб Парфененко
Лісова прикраса: Лось два роки бродив з автомобільної шиною на шиї (ВІДЕО)

Представники дикої природи Колорадо повідомили про невловимого лося, який бродив по горбах з автомобільної шиною на шиї протягом як мінімум двох років.

У віці чотирьох з половиною років 270-фунтова тварина була помічена біля Пайн Джанкшн, на північний захід від Денвера. Як повідомляє Colorado Parks and Wildlife, лося приспали. Це була четверта спроба захисників дикої природи за останній тиждень зловити і звільнити його. Щоб зняти шину, співробітникам

Щоб зняти шину, співробітникам агентства довелося відрізати лосині роги з п’ятьма гілками, тому що вони не могли розрізати сталь всередині шини.

“Ми б вважали за краще зрізати шину і залишити роги, але ситуація була динамічною, і ми повинні були зняти шину за всяку ціну”, – сказав офіцер Скотт Мердок.

“Мені вдалося знайти лося, про який йде мова, разом зі стадом з приблизно 40 інших лосів”, – сказав Свонсон. Він і його колега були здивовані, виявивши, що шия тварини була в хорошому стані після двох років носіння шини.

Співробітники служби охорони дикої природи вперше помітили лося в липні 2019 року під час обстеження популяції Бігхорн і гірських козлів Скелястих гір в заповіднику Еванс. З тих пір він провів останні кілька років, подорожуючи туди-сюди між округами Парк і Джефферсон.

За словами чиновників, вони бачили оленів, лосів, ведмедів та інших диких тварин, що заплуталися в різних предметах, таких як гойдалки, гамаки, мотузки, декоративне або святкове освітлення, меблі, ящики для помідорів, годівниці для курей, кошики для білизни, футбольні та волейбольні сітки.

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