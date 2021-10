В США лось два роки бродив з автомобільною шиною на шиї (Відео)

Представники дикої природи Колорадо повідомили про невловимого лося, який бродив по горбах з автомобільної шиною на шиї протягом як мінімум двох років.

У віці чотирьох з половиною років 270-фунтова тварина була помічена біля Пайн Джанкшн, на північний захід від Денвера. Як повідомляє Colorado Parks and Wildlife, лося приспали. Це була четверта спроба захисників дикої природи за останній тиждень зловити і звільнити його. Щоб зняти шину, співробітникам

Щоб зняти шину, співробітникам агентства довелося відрізати лосині роги з п’ятьма гілками, тому що вони не могли розрізати сталь всередині шини.

“Ми б вважали за краще зрізати шину і залишити роги, але ситуація була динамічною, і ми повинні були зняти шину за всяку ціну”, – сказав офіцер Скотт Мердок.

