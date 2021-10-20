«Facebook не выше закона». Более десятка миллионов штрафов гиганту за дискриминацию

По данным властей США, гигант социальных сетей Facebook согласился выплатить штраф в размере 14,25 миллиона долларов за дискриминацию американцев, претендующих на работу в компании. Сумма определяется соглашением между сторонами спора, Facebook и федеральным правительством.

По словам официальных лиц США, политика занятости Facebook нарушает федеральные правила приема на работу. В результате переговоров были достигнуты две договоренности с министерствами юстиции и труда.

Министерство юстиции в декабре прошлого года обвинило Facebook в преференциальном режиме найма иностранных временных работников за счет американцев.

«Facebook не стоит выше закона», — подчеркнула директор по правовым вопросам Симы Нанда.

Крупнейшее гражданское наказание в истории

Помощник генерального прокурора США Кристен Кларк назвала сделку с Facebook исторической. Сумма, которую предъявили компании, назвали крупнейшим гражданским штрафом в соответствии с законом о борьбе с дискриминацией за 35-летнюю историю Закона об иммиграции и гражданстве (INA).

Власти Вашингтона также обвинили Facebook в «потенциальном нарушении правил приема на работу». « Хотя мы твердо уверены, что соблюдаем стандарты федерального правительства (…), мы достигли соглашения о прекращении продолжающегося спора и продвижении вперед», — пояснил представитель Facebook. По его словам, компания продолжит нанимать лучших сотрудников как из США, так и со всего мира.

Между тем, американский технологический блог Verge объявил, что Facebook намерен принять новое имя и изменить свои услуги и продукты.

Как сообщает Verge, глава гиганта Марк Цукерберг объявит об этом 28 октября на ежегодной конференции компании. Однако раскрытие проекта может произойти раньше. В ответ Facebook заявил, что не комментирует «слухи или предположения».