Цены на газ в США подскочили до максимума с зимы 2014

Цена фьючерсов на природный газ в США во вторник неуклонно растет, достигнув максимального значения с начала 2014 года, согласно данным торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на природный газ в США выросла на 4,9% до 6,15 доллара за MMBtu (один миллион британских тепловых единиц). Ранее во время торгов во вторник индикатор подскочил до 6,3 доллара, что является максимальным значением с февраля 2014 года.

По данным Bloomberg, цены на газ быстро растут во всем мире, а низкие запасы в Европе и Азии вызывают опасения по поводу его нехватки с приближением зимы.

«Поскольку в ближайшие несколько месяцев не ожидается значительного увеличения производства, а экспортные компании работают почти на полную мощность из-за высокого спроса в Европе и Азии, ощущение нехватки может легко стать реальностью, если будет холодный декабрь», Агентство цитирует слова старшего вице-президента Денниса Кисслера. Президент Bok Financial Securities.

Между тем цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов во вторник достигла нового исторического максимума, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.