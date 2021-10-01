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ЕкономікаСША

Ціни на газ в США підскочили до максимуму з зими 2014 року

Гліб Парфененко
Ціни на газ в США підскочили до максимуму з зими 2014 року

Ціна ф’ючерсів на природний газ в США у вівторок стабільно зростає, досягнувши максимального значення з початку 2014 року, згідно з даними торгів.

Ціна листопадових ф’ючерсів на природний газ в США зростає на 4,9%, до 6,15 доларів за MMBtu (один мільйон британських теплових одиниць). А раніше, під час торгів у вівторок, індикатор підскочив до 6,3 долара, що є максимальним значенням з лютого 2014 року.

Як зазначає Bloomberg, ціни на газ швидко ростуть у всьому світі, а низькі запаси в Європі і Азії викликають побоювання з приводу його нестачі з наближенням зими.

«Оскільки в найближчі кілька місяців не очікується значного збільшення виробництва, а експортні підприємства працюють майже на повну потужність через високий попит в Європі і Азії, відчуття нестачі може легко стати реальністю, якщо буде холодний грудень» – цитує агентство думку Денніса Кісслера, старшого віце-президента Bok Financial Securities.

Тим часом ціна ф’ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів у вівторок досягла нового історичного максимуму, перевищивши 1000 доларів за тисячу кубометрів.

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