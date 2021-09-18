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США

Байдену угрожали судом за принудительную вакцинацию

Глеб Парфененко
Байдену угрожали судом за принудительную вакцинацию

Генеральные прокуроры 24 штатов США написали письмо президенту США Джо Байдена. Они угрожали обратиться в суд в связи с введением обязательной вакцинации против коронавируса для федеральных служащих и работников частных компаний, государственных подрядчиков.

Ранее штат Аризона уже обращался в суд с просьбой признать последние инициативы администрации США неконституционными.

«Мы, генеральные прокуроры 24 штатов, пишем в знак протеста против вашей попытки сделать вакцинацию обязательной для отдельных лиц … Ваш план катастрофический и контрпродуктивной. С политической точки зрения, этот декрет вряд ли завоюет сердца и ум — он просто приведет к большему скептицизма. И по крайней мере часть американцев уйдет с рынка труда вместо того, чтобы подчиниться», — сказали адвокаты в обращении к Байдена, которое цитирует Hill.

Генеральные прокуроры, включая представителей прежде всего республиканских штатов — Аризоны, Флориды, Оклахомы, Техаса и других, утверждают, что решение Байдена является «незаконным». Они объясняют это тем, что президент использовал редко используемое положения закона, применение которого несколько раз обжаловалось в суде.

«Мы призываем вас пересмотреть свой незаконный и вредный план и позволить людям принимать собственные решения. Если ваша администрация не изменит своего курса, нижеподписавшиеся генеральные прокуроры будут искать все имеющиеся правовые возможности, чтобы привлечь вас к ответственности и поддерживать верховенство права», — написали они в письме .

Ранее Байден в телевизионном обращении к нации представил стратегию дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса. Перечень инициатив содержит указ, требующий вакцинации всех федеральных работников и подрядчиков федерального правительства. По его словам, новые требования по вакцинации охватывают около 100 миллионов американцев — две трети рабочей силы страны.

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