Байдену погрожували судом за примусову вакцинацію

Генеральні прокурори 24 штатів США написали листа президенту США Джо Байдену. Вони погрожували звернутися до суду у зв’язку із запровадженням обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для федеральних службовців та працівників приватних компаній, державних підрядників.

Раніше штат Арізона вже звертався до суду з проханням визнати останні ініціативи адміністрації США неконституційними.

«Ми, генеральні прокурори 24 штатів, пишемо на знак протесту проти вашої спроби зробити вакцинацію обов’язковою для окремих осіб … Ваш план катастрофічний і контрпродуктивний. З політичної точки зору, цей декрет навряд чи завоює серця та розум – він просто призведе до більшого скептицизму. І принаймні частина американців піде з ринку праці замість того, щоб підкоритись», – сказали адвокати у зверненні до Байдена, яке цитує Hill.

Генеральні прокурори, включаючи представників насамперед республіканських штатів – Арізони, Флориди, Оклахоми, Техасу та інших, стверджують, що рішення Байдена є “незаконним”. Вони пояснюють це тим, що президент використав рідко використовуване положення закону, застосування якого кілька разів оскаржувалося в суді.

“Ми закликаємо вас переглянути свій незаконний і шкідливий план і дозволити людям приймати власні рішення. Якщо ваша адміністрація не змінить свого курсу, нижчепідписані генеральні прокурори шукатимуть усі наявні правові можливості, щоб притягнути вас до відповідальності та підтримувати верховенство права “, – написали вони у листі.

Раніше Байден у телевізійному зверненні до нації представив стратегію подальшої боротьби з пандемією коронавірусу. Перелік ініціатив містить указ, що вимагає вакцинації всіх федеральних працівників та підрядників федерального уряду. За його словами, нові вимоги щодо вакцинації охоплюють близько 100 мільйонів американців – дві третини робочої сили країни.