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США

Байдену погрожували судом за примусову вакцинацію

Гліб Парфененко
Байдену погрожували судом за примусову вакцинацію

Генеральні прокурори 24 штатів США написали листа президенту США Джо Байдену. Вони погрожували звернутися до суду у зв’язку із запровадженням обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для федеральних службовців та працівників приватних компаній, державних підрядників.

Раніше штат Арізона вже звертався до суду з проханням визнати останні ініціативи адміністрації США неконституційними.

«Ми, генеральні прокурори 24 штатів, пишемо на знак протесту проти вашої спроби зробити вакцинацію обов’язковою для окремих осіб … Ваш план катастрофічний і контрпродуктивний. З політичної точки зору, цей декрет навряд чи завоює серця та розум – він просто призведе до більшого скептицизму. І принаймні частина американців піде з ринку праці замість того, щоб підкоритись», – сказали адвокати у зверненні до Байдена, яке цитує Hill.

Генеральні прокурори, включаючи представників насамперед республіканських штатів – Арізони, Флориди, Оклахоми, Техасу та інших, стверджують, що рішення Байдена є “незаконним”. Вони пояснюють це тим, що президент використав рідко використовуване положення закону, застосування якого кілька разів оскаржувалося в суді.

“Ми закликаємо вас переглянути свій незаконний і шкідливий план і дозволити людям приймати власні рішення. Якщо ваша адміністрація не змінить свого курсу, нижчепідписані генеральні прокурори шукатимуть усі наявні правові можливості, щоб притягнути вас до відповідальності та підтримувати верховенство права “, – написали вони у листі.

Раніше Байден у телевізійному зверненні до нації представив стратегію подальшої боротьби з пандемією коронавірусу. Перелік ініціатив містить указ, що вимагає вакцинації всіх федеральних працівників та підрядників федерального уряду. За його словами, нові вимоги щодо вакцинації охоплюють близько 100 мільйонів американців – дві третини робочої сили країни.

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