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Чемпиона мира по боксу высадили из самолета за то, что он носил маску под носом

Глеб Парфененко
Амір Хан

Чемпиона мира по боксу Амира Хана высадили из самолета American Airlines за неправильно надетую маску, сообщает BGNES.

Сам 34-летний британец сообщил, что полиция вывела его из самолета после жалобы сотрудника авиакомпании.

Коллега Хана, с которым он летел из Нью-Йорка в Колорадо-Спрингс, также был высажен.

«Меня и моего друга вывели из самолета. Я думаю, что это отвратительно и неуважительно. Теперь, вместо того чтобы заниматься спортом, я застрял в Нью-Йорке еще на один день», — сказал он.

Хан направлялся в Колорадо-Спрингс, где он должен был продолжить подготовку к бою против Келли Брук.

Хан владел поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2009 по 2011 год. В профессиональном боксе британец имеет 34 победы и пять поражений.

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