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Чемпіона світу з боксу висадили з літака за те, що він носив маску під носом

Гліб Парфененко
Амір Хан

Чемпіона світу з боксу Аміра Хана висадили з літака American Airlines за неправильно надіти маску, повідомляє BGNES.

Сам 34-річний британець повідомив, що поліція вивела його з літака після скарги співробітника авіакомпанії.

Колега Хана, з яким він летів з Нью-Йорка в Колорадо-Спрінгс, також був висаджений.

“Мене і мого друга вивели з літака. Я думаю, що це огидно і нешанобливо. Тепер, замість того щоб займатися спортом, я застряг в Нью-Йорку ще на один день”, – сказав він.

Хан прямував в Колорадо-Спрінгс, де він повинен був продовжити підготовку до бою проти Келлі Брука.

Хан володів поясом Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) з 2009 по 2011 рік. У професійному боксі британець має 34 перемоги і п’ять поразок.

 

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