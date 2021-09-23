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В Хабаровскому краю нашли обломки пропавшего Ан-26

За попередньою версією, літак зазнав аварії в районі селища Корфовскій в Хабаровську

Евгений Подольский

Обломки пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26 обнаружены, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски», — сказал собеседник агентства.

Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» подтвердила ТАСС информацию об обнаружении обломков Ан-26.

«Нашли место крушения самолета, — сообщили ТАСС в «Заповедном Приамурье». — Оно в районе поселка Корфовский». В дирекции уточнили, что разбился пропавший накануне Ан-26 в заповеднике Большехехцирский, «у подножия горы в районе Корфовского в 3 км от дороги».

В настоящее время решаются вопросы выезда на место. Самолет обнаружили при облете с вертолета МЧС, на борту находились сотрудники дирекции заповедников.

Накануне в МЧС РФ подтвердили, что самолет Ан-26, на борту которого было шесть человек, пропал с радаров в Хабаровском крае. Связь с самолетом, принадлежащим ЗАО «Летные проверки и системы», была утеряна во время выполнения технического полета по проверке средств связи.

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